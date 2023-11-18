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Giriş Tarihi: 18.11.2023 18:18 Son Güncelleme: 18.11.2023 18:45

AK Parti'nin acı günü

AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı 35 yaşındaki Hatice Yıldırım, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
AK Parti’nin acı günü

AK Parti Diyarbakır Başkanlığı'nda önceki dönem İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Hatice Yıldırım, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya sosyal medya hesabından konuyla yaptığı paylaşımda ''Önceki dönem Ak Parti Diyarbakır İl Kadın kolları başkan yardımcılığı görevinde bulunan Hatice yıldırım hanımın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allahtan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.Mekanı cennet olsun inşallah'' ifadelerini kullandı.

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AK Parti'nin acı günü
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