AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda düzenlenen törende sahneye davet edilen Yüceer, Türkiye genelinde AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanından biri oldu. Törende ilk rozetin Candan Yüceer'e takılması dikkat çekti. Rozet töreninin ardından ilk açıklamasını yapan Başkan Yüceer, Tekirdağ'a hizmet etme hedefiyle yeni bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, "Mavi gözlü şehrimiz Tekirdağ'a daha fazla hizmet edebilmek ve daha fazla insana dokunabilmek için yeni bir sorumluluk üstleniyorum" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİNDE GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti teşkilatına teşekkür eden Yüceer, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde birlikte güzel işler başaracağımıza, güzel izler bırakacağımıza ve mavi gözlü şehrimiz Tekirdağ'ımızın potansiyelini daha ileri taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Hayırlı olsun, Allah mahcup etmesin" ifadelerini kullandı. Candan Yüceer'in AK Parti'ye katılmasıyla Tekirdağ siyasetinde yeni bir dönem başladı.