Akademisyen çifte saldırı girişimini polis engelledi

Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesi'nde görevli akademisyen çifte yönelik saldırı girişimi polis tarafından engellendi. Olay, Yeşilyurt ilçesi Yakınca mevkiinde meydana geldi. Özel araçları ile seyahat eden Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ile İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş'ın aracına aynı yöne ilerleyen bir otomobil çarparak çifti durmaya zorladı.Otomobildeki 4 şüpheli, durdurdukları çiftin üzerine yürüdüğü sırada olay yerinden geçmekte olan polis ekipleri hızla duruma müdahale etti. Saldırganlardan 2'si olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Diğer 2 şüpheli de polislerin kimlik kontrolünü yapmak istemesi üzerine araçlarına binerek kaçtı. Polis ekiplerinin 1 saatlik ısrarlı takibi sonrasında 2 şüpheli Doğanşehir ilçesi sınırlarında yakalandı. Şüphelilerden birinin çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu, diğerinin ise görevinden ihraç edilen eski bir asker olduğu tespit edildi. Akademisyen çift zanlılar hakkında şikayetçi olurken, çok sayıda sabıka kaydı bulunan şahıs tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. İHA