Haberler Yaşam Haberleri Akaryakıt dolum terminalinde büyük panik! Parlama nedeniyle 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 17.1.2025 22:01 Son Güncelleme: 17.1.2025 22:01

Akaryakıt dolum terminalinde büyük panik! Parlama nedeniyle 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt dolum terminalinde yaşanan parlamada 4 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

AA
Akaryakıt dolum terminalinde büyük panik! Parlama nedeniyle 4 kişi yaralandı

Güney Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasına ait terminalde dolum sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle parlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Parlamada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tesiste bulunan yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle parlama söndürüldü. İtfaiye ve AFAD ekipleri de bölgede inceleme gerçekleştirdi.

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Akaryakıt dolum terminalinde büyük panik! Parlama nedeniyle 4 kişi yaralandı
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