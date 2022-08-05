Benzin fiyatı ve motorin fiyatı aldığı eş zamanlı indirim ile düşüş yaşadı. Akaryakıt fiyatları son dakika bildiren indirim haberi ile araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Brent petrol fiyatında yaşanan ciddi düşüş indirim haberlerini sıklaştırdı. Şimdi "5 Ağustos 2022 LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" soruları yanıt arıyor. İşte, motorinin ve benzinin litre fiyatı…
ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE: MOTORİN VE BENZİN İNDİRİM HABERİ!
Son 6 ayın en düşük seviyelerinde ilerleyen brent petrol fiyatı sonrası motorin ve benzin fiyatı eş zamanlı olarak indirim aldı.
Buna göre; benzine 1.05 TL, motorine 75 kuruş indirim geldi.
Fiyatları 5 Ağustos 2022 / bugünden itibaren geçerli olacak.
İşte, indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları…
BRENT PETROL FİYATI SON 6 AYIN GERİSİNDE!
Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.
Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon varillik artış öngördüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 500 bin varil azalacağı yönünde.
Stoklardaki artış beklentisi, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları aşağı yönlü destekledi.
Dünya genelinde açıklanan ekonomik veriler de resesyon beklentilerini güçlendirerek talep endişelerine neden oldu.
Öte yandan, piyasalar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapacağı toplantıya odaklandı.
Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyor.
ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı da fiyatlardaki hareketlilikte etkili oluyor.
Brent petrolde teknik olarak 100,86 ile 101,54 dolar aralığının direnç, 100,18 ile 99,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.