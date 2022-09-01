Akaryakıt indirimi sonrası güncel mazot ve benzin fiyatı 1 Eylül 2022: LPG, motorin ve benzine indirim geliyor! İl il akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları son dakika benzine indirim ile birlikte düşüyor. Brent petroldeki düşüş sonrası benzin fiyatı da düşmüş durumda. Güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt indirimi ile değişecek. 1 Eylül benzin ve mazot fiyatları hala 20 TL üzerinde seyrediyor. Akaryakıt indirimi ile benzin fiyatı 20 TL altına düşecek. Peki, akaryakıt indirimi sonrası benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar!
LPG BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
Gelen bilgilere göre 2 Eylül Cuma gece yarısından itibaren motorine ortalama 2,80 TL, benzine 1,30 TL indirim geliyor.
25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı.
Brent Petrol düşüşü sonrası araç sahiplerine mutlu haber geldi. Benzin fiyatı Salı günü 1 TL 4 kuruş seviyesinde düştü.
İNDİRİMLER SONRASI OLUŞACAK AKARYAKIT FİYATLARI
Aşağıda şu anki fiyatlar ve indirim sonrası oluşacak fiyatlar yer almakta.
İSTANBUL
Motorin: 26,87 TL -> 24,07 TL
Benzin: 20,14 TL -> 18,84 TL
Ankara:
Motorin: 26,96 TL -> 24,16 TL
Benzin: 20,26 TL -> 18,96 TL
İzmir:
Motorin: 26,97 TL -> 24,17 TL
Benzin: 20,24 TL -> 18,94 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.