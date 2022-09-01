Akaryakıt indirimi sonrası güncel mazot ve benzin fiyatı 1 Eylül 2022: LPG, motorin ve benzine indirim geliyor! İl il akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları son dakika benzine indirim ile birlikte düşüyor. Brent petroldeki düşüş sonrası benzin fiyatı da düşmüş durumda. Güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt indirimi ile değişecek. 1 Eylül benzin ve mazot fiyatları hala 20 TL üzerinde seyrediyor. Akaryakıt indirimi ile benzin fiyatı 20 TL altına düşecek. Peki, akaryakıt indirimi sonrası benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar!