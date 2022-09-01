Haberler Yaşam Haberleri Akaryakıt indirimi sonrası güncel mazot ve benzin fiyatı 1 Eylül 2022: LPG, motorin ve benzine indirim geliyor! İl il akaryakıt fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 1.9.2022 17:03

Akaryakıt indirimi sonrası güncel mazot ve benzin fiyatı 1 Eylül 2022: LPG, motorin ve benzine indirim geliyor! İl il akaryakıt fiyatları ne kadar?

Son dakika akaryakıt fiyatları için devasa indirimler devam ediyor. Brent Petroldeki düşüş sonrası benzine indirim sonrası motorine indirim de yolda. 1 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar sorusu bu sebeple yola çıkacak araç sahipleri tarafından yöneltiliyor. Benzin fiyatı yeni indirimlerden sonra 20 TL altına düşmesi bekleniyor. Motorin fiyatı ise bir süre daha 20 TL üzerinde seyredecek. Böylece, güncel benzin fiyatı ve mazot fiyatı il il değişmiş oldu. İşte benzine indirim sonrası akaryakıt fiyatları

Akaryakıt indirimi sonrası güncel mazot ve benzin fiyatı 1 Eylül 2022: LPG, motorin ve benzine indirim geliyor! İl il akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları son dakika benzine indirim ile birlikte düşüyor. Brent petroldeki düşüş sonrası benzin fiyatı da düşmüş durumda. Güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt indirimi ile değişecek. 1 Eylül benzin ve mazot fiyatları hala 20 TL üzerinde seyrediyor. Akaryakıt indirimi ile benzin fiyatı 20 TL altına düşecek. Peki, akaryakıt indirimi sonrası benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar!

LPG BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Gelen bilgilere göre 2 Eylül Cuma gece yarısından itibaren motorine ortalama 2,80 TL, benzine 1,30 TL indirim geliyor.

25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı.

Brent Petrol düşüşü sonrası araç sahiplerine mutlu haber geldi. Benzin fiyatı Salı günü 1 TL 4 kuruş seviyesinde düştü.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent Petrolün varili yüzde 1,3 oranında düşerek 93 dolara geriledi.

İNDİRİMLER SONRASI OLUŞACAK AKARYAKIT FİYATLARI

Aşağıda şu anki fiyatlar ve indirim sonrası oluşacak fiyatlar yer almakta.

İSTANBUL

Motorin: 26,87 TL -> 24,07 TL

Benzin: 20,14 TL -> 18,84 TL

Ankara:

Motorin: 26,96 TL -> 24,16 TL

Benzin: 20,26 TL -> 18,96 TL

İzmir:

Motorin: 26,97 TL -> 24,17 TL

Benzin: 20,24 TL -> 18,94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Akaryakıt indirimi sonrası güncel mazot ve benzin fiyatı 1 Eylül 2022: LPG, motorin ve benzine indirim geliyor! İl il akaryakıt fiyatları ne kadar?
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