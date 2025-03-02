Akaryakıt istasyonunda bıçaklı saldırı! 25 yaşındaki genç yaralandı

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan U. (25) adlı genç motosikletine benzin almak için akaryakıt istasyonuna gitti. Benzin alan Doğukan U., motosikleti ile akaryakıt istasyonundan ayrılmak istediği sırada iddiaya göre tanımadığı 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, belinden bıçaklanan Doğukan U. ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.