Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga! 2 kız kardeş yaralandı

Malatya-Ankara karayolu Bostanbaşı kavşağı mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne aracıyla gelen A.G. ile kardeş oldukları belirtilen A.G. ve E.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., yanında bulunan tabancayla kardeşlere ateş etti.

Açılan ateş sonucu bacaklarına kurşun isabet eden A.G. ve E.G. yaralandı. Saldırgan A.G. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 3'ü dolu ve 5'i boş olmak üzere toplam 8 adet kovan buldu. Polis, kaçan zanlı A.G.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.