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Giriş Tarihi: 1.12.2023

Akaryakıt kaçakçılarına operasyon

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Akaryakıt kaçakçılarına operasyon
EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın katılımıyla; vergi kaybının önlenmesi, standart dışı akaryakıtın neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve suç gruplarının yasadışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla 46 ilde eş zamanlı "Çengel-3 Operasyonları" düzenlendi. Operasyonlarda 91 şüpheli hakkında adli, 43 kişiye ise idari işlem yapıldı. 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konulurken, 13 milyon liralık vergi kaybı önlendi. Operasyonlarda 278 adreste piyasa değeri yaklaşık 38 milyon lira olan 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 91 şüpheliye adli işlem, 43 kişiye de idari işlem yapılarak toplamda 20 milyon 825 bin 351 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

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Akaryakıt kaçakçılarına operasyon
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