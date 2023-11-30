Akaryakıt kaçakçılarına operasyon

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın katılımıyla; vergi kaybının önlenmesi, standart dışı akaryakıtın neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve suç gruplarının yasadışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla 46 ilde eş zamanlı "Çengel-3 Operasyonları" düzenlendi. Operasyonlarda 91 şüpheli hakkında adli, 43 kişiye ise idari işlem yapıldı. 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konulurken, 13 milyon liralık vergi kaybı önlendi. Operasyonlarda 278 adreste piyasa değeri yaklaşık 38 milyon lira olan 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 91 şüpheliye adli işlem, 43 kişiye de idari işlem yapılarak toplamda 20 milyon 825 bin 351 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.