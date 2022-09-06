Akbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Eylül Akbank emekli promosyon ödemesi için maaş taşıma şartları neler?

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI BELLİ OLDU!

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyona ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek en az 2 OFÖ Talimatı karşılığında 250 TL ve ilk kez Axess veya Wings sahibi olacak SGK emeklilerinin, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatından yararlanabilirsiniz.