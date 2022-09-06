Akbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Eylül Akbank emekli promosyon ödemesi için maaş taşıma şartları neler?

Emekli promosyon kampanyaları Eylül 2022 itibarıyla güncelleme aldı. Akbank emekli promosyonu da bu güncelleme ile birlikte araştırılanlar arasında yerini aldı. Maaşını Akbank'a taşımak isteyen emekliler soruyor: Akbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Bankaların maaş taşıma şartları da bu konuda önemli olurken bankadan kampanyalar paylaşıldı. İşte, 2022 Akbank emekli promosyonu ödemeleri…
KAMPANYA SÜRELERİ DEĞİŞTİ!
Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok bankala, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.
Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.
Böylece emeklilerin kazancı 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.
İşte, detaylar...
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI BELLİ OLDU!
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyona ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek en az 2 OFÖ Talimatı karşılığında 250 TL ve ilk kez Axess veya Wings sahibi olacak SGK emeklilerinin, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatından yararlanabilirsiniz.
Maaş tutarı 0-1.499 TL aralığında olanlar için: Toplam promosyon tutarı 4.650 TL
Maaş tutarı 1.500-2.499 TL aralığında olanlar için: Toplam promosyon tutarı 5.800 TL
Maaş tutarı 2.500 TL ve üzeri aralığında olanlar için: Toplam promosyon tutarı 7.000 TL
EMEKLİ MAAŞIMI AKBANK'A NASIL TAŞIYABİLİRİM?
- Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Akbank Şubesine gelerek emekli maaşınızı hemen Akbank'a taşıyabilirsiniz.
- PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle ya da Akbank İnternet'teki e-devlet yönlendirmesi aracılığıyla www.turkiye.gov.tr adresine girerek, banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz.
- Akbank müşterisi olup SGK emekli maaşınızı farklı bir bankadan alıyorsanız ve maaşınızda promosyon ve kredi blokesi bulunmuyor ise Şubeye gitmenize gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile emekli maaşını bankamıza taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
Emekli promosyon tutarlarının hızla yükselmesi, milyonlarca emeklinin kafasında birtakım soruları beraberinde getirdi. Eylül ayı ile birlikte yeni kampanyaları duyuran özel bankalar eski müşterilerine de önemli avantajlar sağılıyor.
Emeklilere yapılan enflasyon artışlarıyla birlikte maaşların yükselmesi toplam miktarın 500 milyar lirayı bulmasını sağladı. Bu pastadan pay almak isteyen özel bankalar ise kampanya üstüne kampanya düzenliyor.