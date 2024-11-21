Akçaabat’ta kayıp kişi kayalık alanda ölü olarak bulundu

İlçeye bağlı Söğütlü mahallesi Ayana Tepesi kayalık alanında öğle saatlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ön muayenede 42 yaşında olduğu belirlenen Bilal İleli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ailesinin üç gündür haber alamadığı öğrenilen İleli'nin ise uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ifade edilirken, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.