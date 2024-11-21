Haberler Yaşam Haberleri Akçaabat'ta kayıp kişi kayalık alanda ölü olarak bulundu
Giriş Tarihi: 21.11.2024 17:31 Son Güncelleme: 21.11.2024 18:15

Akçaabat'ta kayıp kişi kayalık alanda ölü olarak bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 3 gün önce ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen 42 yaşındaki kişi kayalık alanda ölü olarak bulundu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Akçaabat’ta kayıp kişi kayalık alanda ölü olarak bulundu

İlçeye bağlı Söğütlü mahallesi Ayana Tepesi kayalık alanında öğle saatlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ön muayenede 42 yaşında olduğu belirlenen Bilal İleli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ailesinin üç gündür haber alamadığı öğrenilen İleli'nin ise uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ifade edilirken, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Akçaabat'ta kayıp kişi kayalık alanda ölü olarak bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA