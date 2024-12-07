Akçakale’de genç düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Akçakale ilçesine bağlı kırsal Sakca Mahallesi'nde, olay meydana geldi.

Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi veya kişilerce düğünde havaya silahla ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, 25 yaşındaki Orhan E.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi kaldırıldı. Hastanede Orhan E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.