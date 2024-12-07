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Giriş Tarihi: 7.12.2024 21:58 Son Güncelleme: 7.12.2024 23:45

Akçakale'de genç düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesindeki bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Akçakale’de genç düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Akçakale ilçesine bağlı kırsal Sakca Mahallesi'nde, olay meydana geldi.

Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi veya kişilerce düğünde havaya silahla ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, 25 yaşındaki Orhan E.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi kaldırıldı. Hastanede Orhan E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Akçakale'de genç düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
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