Akçakale’de kadın evinde ölü olarak bulundu

Şanlıurfa Akçakale ilçesi Çömlekçi Mahallesinde gece geç saatlerinde Ahmet U. ile Fidda U. yaşadığı evde silah sesleri duyan mahalle sakinleri olayı sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri yaptıkları incelemelerde yerde kanlar içersinde yatan Fidda U.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma olay yeri incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma hayatını kaybeden kadının kocasını suç aleti sayılan tüfekle birlikte gözaltına aldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.