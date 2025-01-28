Akçakale’de kayıp adam ölü olarak bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Cevher Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası Kadir Tabazığ, yaklaşık 15 gün önce sabah evden çıktı. Eve dönmeyince yakınları Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, Kadir Tabazığ'ın cesedi, kırsal Kepezli mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürülüp toprağa gömülü halde bulundu. Topraktan çıkartılan Kadir Kabazığ'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.