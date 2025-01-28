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Giriş Tarihi: 28.1.2025 09:50 Son Güncelleme: 28.1.2025 09:51

Akçakale’de kayıp adam ölü olarak bulundu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaklaşık 15 gündür kayıp olan 3 çocuk babası Kadir Tabazığ toprağa gömülü halde bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Akçakale’de kayıp adam ölü olarak bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Cevher Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası Kadir Tabazığ, yaklaşık 15 gün önce sabah evden çıktı. Eve dönmeyince yakınları Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, Kadir Tabazığ'ın cesedi, kırsal Kepezli mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürülüp toprağa gömülü halde bulundu. Topraktan çıkartılan Kadir Kabazığ'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Akçakale’de kayıp adam ölü olarak bulundu
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