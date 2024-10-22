Akçakale’de feci kaza: 1 kişi öldü

Kaza, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Arıcan mahallesinde meydana geldi. Mehmet Ali A. idaresindeki otomobil ile Enver Kaçkan (15) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü Enver Kaçkan kanlar içerisinde yerde kaldı. Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Enver Kaçkan'a olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Enver Kaçkan burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Enver Kaçkan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.