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Giriş Tarihi: 30.10.2023 14:28 Son Güncelleme: 30.10.2023 14:29

Akdeniz’de su ürünleri kontrolü daha hızlı yapılacak

Tarımsal üretimin yanı sıra sahip olduğu 160 kilometre kıyı şeridi ile ciddi bir su ürünleri potansiyeli bulunan Adana’da su ürünleri denetimleri artık daha hızlı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ve Yetiştiriciliği Şubesi’nin kullanması için alınan Su Ürünleri Kontrol Teknesi Karataş Limanında denize indirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Akdeniz’de su ürünleri kontrolü daha hızlı yapılacak

Muğla'da bir firmaya yaptırıldıktan sonra tıra yüklenerek karayolu ile Karataş Limanına getirilen Su Ürünleri Kontrol Teknesi'nin denize indirilmesini İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da takip etti. Teknenin denize indirilmesinin ardından teknede incelemelerde bulunan ve ilgililerden kumanda merkezi, kamara, motoru gibi bölümleri hakkında bilgi alan Kökçüoğlu, denetimlerin daha hızlı yapılacağını kaydetti.

Adana'nın tarım kenti olmasının yanı sıra ciddi bir kıyı şeridi uzunluğu ve Akdeniz'in en büyük balıkçılık filosuna sahip olduğunu kaydeden Kökçüoğlu, "Su ürünleri yetiştiriciliği konularında hem içsu hem de denizde yaptığımız yetiştiricilikte, ihracat ve iç tüketim açısından büyük bir filonun avcılık faaliyetinin denetlenmesi gerekiyor. Bu denetim insan sağlığı açısından, yetiştiriciliği ve avcılığı yapılan balıkların ve diğer deniz canlılarının bundan sonraki zaman dilimi içerisinde de ulaşılabilir olması, neslinin korunması açısından bizler için çok önemli. Bu denetimi de tabii teknemiz olmadan yapamayacaktık. Bakanlığımızın destekleriyle bu eksik giderildi ve bugün teknemizi suya indirdik. Bundan sonraki süreçte su ürünleri mühendislerimizle birlikte denizdeki avcılık faaliyetleri daha iyi bir şekilde, daha sıkı ve hızlı bir şekilde denetlenecek ve vatandaşlarımıza daha sağlıklı deniz ürünlerini sunmuş olacağız" dedi.

Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödemesi yapılan tekne 6 milyon 750 bin liraya mal oldu. Tekne 12 metre uzunluğunda ve 3.8 metre genişliğinde, 370 beygir gücünde motora sahip. Saatte 25 knot (46 km) hıza ulaşabilen Su Ürünleri Kontrol Teknesinin karadan 150 mil açığa kadar seyir sığası bulunuyor.

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Akdeniz’de su ürünleri kontrolü daha hızlı yapılacak
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