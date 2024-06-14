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Giriş Tarihi: 14.6.2024 11:44

Akhisar'da ele geçirildi: 'Meryem Ana' işlemeli mozaik pano!

Manisa Akhisar'da gerçekleştirilen operasyonda; Geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 'Meryem Ana' figürü mozaik pano ele geçirildi.

DHA
Akhisar’da ele geçirildi: ’Meryem Ana’ işlemeli mozaik pano!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Akhisar'da gerçekleştirilen operasyonda M.S. 1'inci döneme ait Meryem Ana figürü olan mozaik pano ele geçirildi. Bakan Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Manisa Akhisar'da gerçekleştirilen operasyonda, Geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik pano ele geçirildi ve Manisa Müzesi'ne teslim edildi. Bir hazinemiz daha evine döndü. Bu başarılı operasyonda emeği geçen jandarmaya teşekkür ediyorum" dedi...

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Akhisar'da ele geçirildi: 'Meryem Ana' işlemeli mozaik pano!
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