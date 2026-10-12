Akhisar’daki feci kazada 11 kişi yaşamını yitirmişti: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nun İzmir istikameti Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturma sürüyor.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün saat 11.09 sıralarında meydana gelen kazada, 16 AED 124 plakalı tur otobüsü ile 78 YD 559 plakalı çekici çarpıştı. Feci kazada 11 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Kazaya ilişkin otobüs şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekici şoförü H.K. gözaltına alındı. Gözaltındaki 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.