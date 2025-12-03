Akılalmaz cinayetlerde, seri katil gibi 3 kişiyi öldüren şüpheli bacağından vurularak yakalandı

Mersin'in Akdeniz İlçesi Mithat Paşa Mahallesi 5519 nolu sokak no 11'de iddiaya göre, binanın son katındaki dairede yaşanan olayda, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şüpheli 25 yaşındaki Mustafa T., önce oturduğu aynı binadaki üst komşusu anne 50 yaşındaki Remziye Kaya ile oğlu 26 yaşındaki Mazlum Kaya'yı tabancayla öldürdü.

Yayından çıkmış ok gibi davranan seri katil, cinayetin ardından binadan ayrılarak ticari bir taksi ile Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde bir tekel bayine geldi. Şüpheli tekel bayiden para ödemeden alkollü içki almak istedi. Çıkan tartışmanın ardından şüpheli bu kez de üzerindeki silahı tekel bayi işletmecisi Ahmet Turgut'a doğrultarak ateş etti. Büfeci Ahmet Turgut, kanlar içerisinde işyeri önünde kanlar içinde yere yığıldı. Yine durmak bilmeyen şüpheli, taksiciye de ateş ederek olay yerinden kaçtı. Taksici olayda şans eseri yara almadan kurtulurken, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ahmet Turgut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan Polis ekipleri kısa sürede yaya olarak kaçan şüpheli Mustafa T.'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirerek suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İncelemelerin ardından olayda hayatını kaybedenlerin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Mersin Valiliği'nden olay ilgili açıklama; İlimiz Akdeniz ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 03.12.2025 tarihinde, saat:10.00 sıralarında meydana gelen olay ile ilgili olarak; Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden M.T. isimli şahıs üst komşusu olan R.K. ve oğlu M.K.'nin bulunduğu eve giderek ateşli silahla saldırıda bulunmuştur. Silahlı saldırı sebebiyle R.K. ve oğlu M.K isimli vatandaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Olay yerinden ticari taksi ile kaçan M.T. isimli şahıs Toroslar ilçesinde bulunan bir tekel büfesine gitmiş, ödeme tartışması üzerine işletmeci A.T.'ye ateşli silahla saldırıda bulunmuş ve A.T. isimli vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir.

İhbar üzerine büfe işletmesine ivedi bir şekilde intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.T. isimli şahsı direnmesi üzerine yerinde ve etkin müdahaleyle bacağından vurarak etkisiz hale getirmiştir. Şahıs, suç aleti tabanca ile birlikte yakalanmış olup konu ile ilgili adli tahkikata başlanılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.