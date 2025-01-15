Akıl sağlığı için sıcaklık ayarına dikkat!

Sıcaklık sadece konfor için değil beyin sağlığı için de önemli. Uzmanlar, soğuk havanın demansı tetiklediğini belirtiyor. Harvard araştırmacıları, 65 yaş üstü onlarca kişiyi bir yıl boyunca takip etti. Beyin sağlığını korumak için 20 ila 24 derece arasındaki sıcaklığın en iyi sıcaklık olduğunu belirlediler. Bu aralığın dışındaki sıcaklık ayarı, her iki yönde 7 derecelik değişiminde dikkat güçlüğü yaşama olasılığını iki katına çıkarıyor. Bilim insanları, düşük sıcaklıkların kan damarlarının daralmasına neden olduğunu ve bunun da beyne giden kan akışını sınırladığını kaydetti. Sıcaklık ise uykuyu bozabiliyor. Kötü uyku da demans için önemli bir risk faktörü.