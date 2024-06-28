Akıllı telefonlar kişisel güvenliği tehdit ediyor

Tuşlu telefonlar son yıllarda yerini akıllı telefonlara bıraktı. Akıllı telefona ulaşımın çok kolay olduğu bu dönemde tuşlu cep telefonlarını piyasada bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Akıllı telefonların hayatı kolaylaştırma adına olumlu birçok yönünün yanı sıra insan sağlığı ve güvenliği açısından bazı riskleri beraberinde getirdiği uzmanların uyarıları arasında yer alıyor.

GENÇLER AKILLI TELEFONLARI TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR

Areda Survey araştırma şirketi ise Türkiye genelinde 2.503 kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada akıllı telefonların kişisel güvenliğinizi tehdit ettiğini düşünüyor musunuz? soruyu katılımcılara yöneltildi. Yapılan araştırmada toplumun yüzde 68'i akıllı telefonların kişisel güvenliğini tehdit ettiği düşüncesini belirtti. Akıllı telefonların kişisel güvenliği tehdit etmediğini düşünenlerin oranı ise yüzde 32 oldu.

ERKEKLER KADINLARA GÖRE DAHA BÜYÜK TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR

Katılımcıların cinsiyet dağılımları üzerine yapılan incelemede ise akıllı telefonu kişisel güvenliğine tehdit olarak gören kadınların oranı yüzde 67,6 olurken bu oran erkeklerde yüzde 68,4'e çıkıyor. Tehdit olduğunu düşünmeyenlerin oranı ise kadınlarda yüzde 32,4 ve erkeklerde yüzde 31,6 oldu.

EN ÇOK GÜVENEN ORTA YAŞLILAR

Yaş grubu dağılımlarında akıllı telefonları kişisel güvenliğine tehdit olarak görenlerin en yüksek oranını yüzde 70,4 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler oluşturdu. Gençleri yüzde 67,7 ile 55 yaş ve üzeri takip ederken, 35-54 yaş aralığındaki katılımcıların oranı yüzde 66. Araştırmada ilginç verilerde elde edildi. Akıllı telefonları bir tehdit unsuru olarak görmeyen katılımcılarda en yüksek oran, yüzde 34 ile 35-54 yaş grubuna ait olduğu ortay çıktı. Bu oranı yüzde 32,3 ile 55 yaş ve üzerindekiler takip ederken orta yaşlılar yaşlılara göre akıllı telefonlara daha çok güveniyor.