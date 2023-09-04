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Giriş Tarihi: 4.9.2023 16:39 Son Güncelleme: 4.9.2023 17:46

Akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti

Adana’da inşaata hat çekmek için bir evin damına çıkıp, yüksek gerilim hattı tellerinden akıma kapılan elektrik ustası Mehmet Önen, hayatını kaybetti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti

Adana'da inşaata hat çekmek için bir evin damına çıkıp, yüksek gerilim hattı tellerinden akıma kapılan elektrik ustası Mehmet Önen (50), hayatını kaybetti.

MORGA KALDIRILDI

Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; elektrik ustası Mehmet Önen, bir inşaata elektrik hattı çekmek için yanındaki evin damına çıktı. Bir süre sonra Önen, yüksek gerilim hattı tellerinden akıma kapıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Önen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti
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