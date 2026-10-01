Akın kardeşler kurşun yağmuruna tutularak katledilmişti! Korkunç saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı: ‘Yere ateş ettim’





SANIKLAR HAKKINDA 2'ŞER KEZ MÜEBBET HAPİS TALEBİ



İddianamede, sanık Furkan G. (33) hakkında Ahmet ve Hasan Akın'a yönelik "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis, bir kişiyi "silahla yaralama" suçundan ise 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Oğuzhan S. (31) için de Hasan Akın'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanıklar Bedirhan B. (25) ve Fahri A. (20), Berkay Y. (18) hakkında ise "suç delillerini yok etme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezaları istendi.