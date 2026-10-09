AKINCI’dan nokta atışı! Yeni mühimmatla ilk sınav: Sonuç tam isabet

Baykar tarafından milli ve özgün imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), yerli ve milli alt sistemler ile mühimmatların entegrasyonuyla operasyonel kabiliyetlerini geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda AKINCI, ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Morfoz Güdüm Kiti (MGK) ile gerçekleştirilen atış testinde belirlenen hedefi tam isabetle vurdu.

İLK ATIŞTA HEDEFİNİ VURDU

Test faaliyeti kapsamında Bayraktar AKINCI, Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalandı. Uçuşta, ASELSAN tarafından tamamen yerli bileşenlerle geliştirilen MGK ile Roketsan ve STM tarafından geliştirilen Alpagut mühimmatları yer aldı. Saros Körfezi'nde gerçekleştirilen ilk atış testinde MGK ile belirlenen hedefi tam isabetle vuran AKINCI, atış faaliyetinin başarıyla tamamlanmasının ardından Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne geri döndü.

MİLLİ MÜHİMMAT ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Bayraktar AKINCI'nın geliştirme ve mühimmat entegrasyon faaliyetleri kapsamında bugüne kadar çok sayıda milli mühimmat ve sistemin entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi. AKINCI'ya entegre edilen mühimmat ve sistemler arasında şunlar bulunuyor: MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE Güdüm Kiti, GÖZDE Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-300 Süpersonik Füze, İHA-230 Süpersonik Füze, TV arayıcı ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi, EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat, SUNGUR Hava Savunma Füzesi, Morfoz Güdüm Kiti (MGK). Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip bu milli mühimmat çeşitliliği, AKINCI'nın farklı hedef türlerine karşı görev yapabilen harekat ve taarruz kabiliyetini artırıyor.

İHRACAT ŞAMPİYONU BAYKAR

Başlangıçtan bu yana tüm projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmayı sürdürdü. Son üç yıldır dünya SİHA pazarındaki liderliğini koruyan şirket, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu yeniledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının önemli aktörlerinden biri oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

Baykar, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'de tüm sektörlerde en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer alarak İhracatın Şampiyonları Ödülü'nü aldı. Şirket, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023 yılında sektör ihracatının üçte birini tek başına gerçekleştiren Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına yaptı. Böylece Türkiye'nin küresel SİHA ihracat pazarındaki konumuna önemli katkı sağladı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olarak nitelendirilen Baykar, ihracat faaliyetlerini farklı ülkelerde sürdürdü. Şirket, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 16 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. Açıklamada, Baykar'ın toplamda 39 ülkeyle ihracat anlaşmasına sahip olduğu belirtildi.