AKM’de Barış Manço ve Cem Karaca şarkıları yankılanacak

Bir yanda, güçlü bir rock kültürü yaratılmasının öncülerinden Cem Karaca, diğer yanda, 200'den fazla bestesi olan, birçok dilde şarkıları söylenen, Türkiye'nin bir manada sanat elçisi olan Barış Manço. Bu iki çağdaş halk ozanının hafızalara yer etmiş şarkılarından oluşan repertuvarda, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu, Mehmet Kılınç sanatseverlere nostalji dolu bir gece yaşatacak. Konserin sanat yönetmenliğini ise Bora Kayalar üstleniyor. Barış Manço & Cem Karaca-İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu; 1 Mart 20.30'da, AKM'deki Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlere nostaljik bir akşam yaşatacak.