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Giriş Tarihi: 6.9.2024

AKM’de Sivas Kongresi coşku ile kutlandı

Kurtuluş mücadelesinin yol haritasının çizildiği Sivas Kongresi’nin 105. yıl dönümü İstanbul tatürk Kültür Merkezi’nde coşkuyla kutlandı

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ
AKM’de Sivas Kongresi coşku ile kutlandı
Sivas Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, ulusal birliğin ve bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Atatürk, 108 gün boyunca Sivas'ta kalarak bu süreci yakından takip etmiş ve 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nin toplanmasını sağlamıştı. Bu önemli tarihi anın 105. yılı, müzik ve dansın birleştiği özel bir konserle önceki akşam AKM'de kutlandı.



Konserde, Şef Uğur Kaya yönetimindeki İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Modern Folk Müziği Araştırma Korosu ve İstanbul Devlet Halk Dansları Topluluğu, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan bir repertuar ile izleyicilerin karşısında oldu. Zeybekler, halaylar, horonlar, karşılamalar, türküler, semahlar, uzun havalar ve seferberlik türküleri gibi Anadolu'nun dört bir yanından ezgiler, seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.
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AKM’de Sivas Kongresi coşku ile kutlandı
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