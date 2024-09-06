AKM’de Sivas Kongresi coşku ile kutlandı

Sivas Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, ulusal birliğin ve bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Atatürk, 108 gün boyunca Sivas'ta kalarak bu süreci yakından takip etmiş ve 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nin toplanmasını sağlamıştı. Bu önemli tarihi anın 105. yılı, müzik ve dansın birleştiği özel bir konserle önceki akşam AKM'de kutlandı.Konserde, Şef Uğur Kaya yönetimindeki İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Modern Folk Müziği Araştırma Korosu ve İstanbul Devlet Halk Dansları Topluluğu, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan bir repertuar ile izleyicilerin karşısında oldu. Zeybekler, halaylar, horonlar, karşılamalar, türküler, semahlar, uzun havalar ve seferberlik türküleri gibi Anadolu'nun dört bir yanından ezgiler, seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.