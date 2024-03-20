AKM’ye Rusya’dan ödül

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), uluslararası prestije sahip Rusya BraVo Ödülleri'nde "En İyi Konser/ Tiyatro Mekânı" ödülüne layık görüldü. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan BraVo Uluslararası Profesyonel Müzik Ödül Töreni, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Tarihi Bolşoy Tiyatrosu Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Başkent Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu (Büyük Tiyatro) Uluslararası 6. BraVo Profesyonel Müzik Ödülü töreni düzenlendi. Programa çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının yanı sıra yetkililer ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç de katıldı. AKM'ye verilen BraVo Uluslararası Profesyonel Müzik Ödülü'nü, merkez adına Büyükelçi Bilgiç aldı. AKM, yıllardır düzenlediği kaliteli etkinlikler ve sanatın çeşitli alanlarına ev sahipliği yapan, en yeni ve gelişmiş sahne teknolojisiyle kültür ve sanat dünyasında önemli bir yer edinen AKM, bu yılın ödül töreninde "En İyi Konser/ Tiyatro Mekânı" kategorisinde aday gösterildi ve bu prestijli ödüle layık görüldü. Bu önemli başarı, AKM'nin uluslararası alandaki saygınlığını pekiştirirken, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve sanata olan desteğini de bir kez daha gözler önüne serdi.