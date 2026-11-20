AKOM tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'un bazı bölgelerinde görülmeye başlayacak yağışların, akşam saatlerine doğru kent genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Saat 22.00'ye kadar devam etmesi beklenen yağışların, sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı öngörülürken. Yağış miktarının metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR CUMARTESİ YENİDEN ETKİLİ OLACAK

Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren yeniden başlayacağı tahmin edilirken. Yağışların özellikle akşam saatlerine kadar kısa süreli ancak şiddetli gök gürültülü sağanak geçişleri şeklinde etkili olabileceği bildirildi. AKOM, iki gün boyunca etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini vurguladı. Özellikle kuvvetli yağış anlarında yaşanabilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.