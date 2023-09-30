İstanbullular için peş peşe uyarı geldi: Özellikle akşam saatlerine dikkat...

Yurt genelinde görülen sağanaklar haftasonu da etkisini artırarak devam edecek. İstanbul için Meteoroloji, AFAD ve son olarak da AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi.
Sağanak etkisini gösterecek
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu havanın etkisi altında olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde, Çanakkale'nin doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI 3-5 DERECE AZALACAK
Hava sıcaklığının ise Batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların bugün sabah saatlerinden ; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde, Çanakkale'nin doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu ve Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
17 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Adana, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD tarafından yapılan açıklamada "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 30 Eylül Cumartesi günü, sabah saatlerinden itibaren; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde, Çanakkale'nin doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde, Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli yağış bekleniyor. atandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleri yer aldı.
VALİLİKTEN TEDBİR UYARISI
İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından, "Meteorolojik değerlendirmelere göre; Yağışların Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.
AKOM'DAN İSTANBULLULAR İÇİN UYARI: AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da perşembe gününden itibaren etkili olan yağışın bugün de devam edeceği belirtildi. Sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanağın, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracağı kaydedildi. AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00'den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kilogram ve üzeri yağış alması beklendiği vurgulandı.
DİKKATLİ OLUNMALI
AKOM'dan yapılan açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.