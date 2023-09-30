İstanbullular için peş peşe uyarı geldi: Özellikle akşam saatlerine dikkat...

Yurt genelinde görülen sağanaklar haftasonu da etkisini artırarak devam edecek. İstanbul için Meteoroloji, AFAD ve son olarak da AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi.

Sağanak etkisini gösterecek

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu havanın etkisi altında olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.