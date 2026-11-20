KOLUNDAKİ BİLEZİKLERİ İÇİN KATLETMİŞTİ



Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Kader Yıldırım'ın kolundaki altın bileziklerin çalındığı tespit edildi. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, olayın aynı binanın 3'üncü katında oturan, kadının eşinin halasının oğlu Mehmet Işık (34) tarafından işlendiği belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan Işık, 300 bin TL borcu bulunduğunu ve kadının bileziklerini almak için cinayeti işlediğini itiraf etti.