Akran zorbalığına yenilikçi strateji

ba'nın Yüreğir ilçesinde eğitim veren Koza İlkokulu'ndaki öğretmenler tarafından geliştirilen "Hepsi Farklı, Hepsi Eşit, Hepsi Okul-Da" Erasmus projesi, uluslararası başarıya imza attı. Türkiye'den Okul Eğitiminde Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında 2 bin 300 proje başvurusunun yapıldığı ve sadece 100 projenin kabul gördüğü akran zorbalığı ve okula devamsızlık projesi, 2'nci olarak Ulusal Ajans'tan kabul gördü. Proje sayesinde arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığı için okula gitmeyen veya ailesi tarafından okula gönderilmek yerine çalıştırılan çocukların eğitime geri kazandırılması amaçlanıyor.

STOCKHOLM'DE ORTAK DERS

4 aşamadan oluşan projenin ilk ayağı olan kurs faaliyeti 28 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirildi. Koza İlkokulu'ndaki 6 öğretmen, İtalya'daki bir ilkokulda eğitim veren 4 İtalyan öğretmenle Stockholm'de bir araya gelerek "Sınıfta Kapsayıcı Eğitim ve Çeşitlilik" konulu kursa katıldı.

Öğretmenler, eğitimde eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitliliği teşvik eden birçok yenilikçi strateji öğrendi. Ayrıca düşük teknolojili ancak yüksek etkili Plickers uygulamasıyla anlık değerlendirme yöntemleri, sorgulama temelli öğrenme teknikleri ve okul zorbalığına karşı duygusal etkileşim odaklı uygulamalar yapıldı. Proje, 2026 yılının Nisan ayında Roma Avrupa Üniversitesi'ndeki bir profesörün Koza İlkokulu'na gelmesiyle son bulacak.