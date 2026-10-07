Akran zorbasına uzaklaştırma

İstanbul
'un Sancaktepe ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İ.K'nin sınıf arkadaşı M.S'yi defalarca darp ettiği iddiasıyla açılan başvuru üzerine Anadolu Aile Mahkemesi, İ.K. hakkında tedbir kararı verdi. Mağdur öğrencinin annesi, oğlunu okul çıkışında beklediği sırada üzerinin kir ve toz içinde olduğunu gördüğünü, M.S'nin aynı sınıfta öğrenim gören İ.K tarafından darp edildiğini söylediğini belirterek aile mahkemesine başvurdu. Anne, oğlunun İ.K tarafından daha önce de birkaç kez darp edildiğini, olayların sürekli hale gelmesi üzerine hastaneye götürdüğünü ifade ederek şikayetçi oldu. Başvuruyu inceleyen Anadolu Aile Mahkemesi, İ.K.'nin M.S.'ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca İ.K'nin M.S'nin evine yaklaşmamasına ve okul içerisinde mağdur öğrencinin sınıfta bulunduğu alana yaklaşmamasına hükmetti. Kararda, tedbir kararına uyulmaması halinde İ.K. hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacağı belirtildi.
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Mete Efendioğlu - Editör