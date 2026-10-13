Akşam eve girer girmez kapı kolunu alüminyum folyoyla kaplıyorlar: Gece o detay gözünüzden kaçmasın!

Dikkat: Tek Başına Yeterli Değil!

Uzmanlar, sosyal medyada akım haline gelen bu yöntemin faydalı bir "erken uyarı" veya "farkındalık" aracı olduğunu ancak tek başına çelik kapı kilitlerinin, alarmların ve güvenlik kameralarının yerini tutamayacağını vurguluyor. Folyoyu ev güvenliğini destekleyen eğlenceli ve pratik bir ek tedbir olarak kullanmak en doğrusu.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör