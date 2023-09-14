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Giriş Tarihi: 14.9.2023 14:00 Son Güncelleme: 14.9.2023 16:10

Aksaray’da 3 araçlı zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde bir kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Aksaray’da 3 araçlı zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Aksaray'ın Gülağaç karayolu üzerinde meydana gelen kazada Murat Güçlüses idaresindeki otomobil, Küçük Sanayi Sitesi karşısında, önce Sayit Sert idaresindeki kamyona, ardından da İsmet Altın (68) idaresindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yapılan müdahale sonucu sürücü Murat Güçlüses ile otomobildeki iş arkadaşları Celil Diker ve Ekrem Kocabıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü İsmet Altın ile beraberindeki Aşire Altın (53) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Aksaray’da 3 araçlı zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı
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