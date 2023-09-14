Aksaray’da 3 araçlı zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Aksaray'ın Gülağaç karayolu üzerinde meydana gelen kazada Murat Güçlüses idaresindeki otomobil, Küçük Sanayi Sitesi karşısında, önce Sayit Sert idaresindeki kamyona, ardından da İsmet Altın (68) idaresindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yapılan müdahale sonucu sürücü Murat Güçlüses ile otomobildeki iş arkadaşları Celil Diker ve Ekrem Kocabıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü İsmet Altın ile beraberindeki Aşire Altın (53) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.