Aksaray’da ’arazi anlaşmazlığı’ kavgası: 3 akrabasını gözünü kırpmadan vurdu!

Akrabalar arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İdris K., Zübeyde, Rıza Kader ve Mehmet Kader'e tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Rıza ile Mehmet Kader'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Haberi alıp, hastane önünle gelen aile yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.