Aksaray’da ’arazi anlaşmazlığı’ kavgası: 3 akrabasını gözünü kırpmadan vurdu!

Kan donduran olay, saat 10.30 sıralarında Eskil ilçesi Çetehasan Yaylasında meydana geldi. Ekim için tarlaya giden 51 yaşındaki Zübeyde Kader, oğlu 32 yaşındaki Rıza Kader ve yeğeni 26 yaşındaki Mehmet Kader, akrabaları İdris K. ile karşılaştı.
Akrabalar arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İdris K., Zübeyde, Rıza Kader ve Mehmet Kader'e tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Rıza ile Mehmet Kader'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Haberi alıp, hastane önünle gelen aile yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.