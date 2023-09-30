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Giriş Tarihi: 30.9.2023 22:11

Aksaray'da bıçaklı kavga: 4 kişi yaralandı

Aksaray'da çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA
Aksaray’da bıçaklı kavga: 4 kişi yaralandı

Eski Sanayi Caddesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda Sinan K. ile Tahir B. ve Mehmet Ali B. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Sinan K, Harun K, Mehmet K. ve Hidayet K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan Tahir B. ve Mehmet Ali B. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Sinan K. ile Mehmet K'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Aksaray'da bıçaklı kavga: 4 kişi yaralandı
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