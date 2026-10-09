Aksaray’da dehşete düşüren anlar! Sokak ortasında tanımadığı iki kadın tarafından kabusu yaşadı: Darp edip yerlerde sürüklediler!

'YERİMDE GÖZÜN MÜ VAR?'



Yaşanan olayı anlatan Sema B., olayın yeni girdiği iş yerindeki görevine son verilen kadın tarafından yapıldığını iddia ederek, "Ben bir alışveriş merkezinde çalışmaktayım. Çok kısa bir süre oldu aslında. Orada bir iş arkadaşım olan kişinin bir çıkma durumu oldu. İşten çıkarılınca da yerine ben geleceğim için bana orada gıcık mı kaptı. O şekilde benimle uğraşmaya başladı. Sürekli sözlü sataşmalar, ters sözler, tehdit. İşte 'Sema, yerimde gözün mü var?', hani 'Benim yerime gelmeye çalışma, buraya gelenler hep gitti. Senin de ayağını kaydırırım' şeklinde sürekli ithamlarda bulunuyordu."