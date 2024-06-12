Aksaray’da feci kaza: AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı hayatını kaybetti

Kaza, saat 03.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Selime beldesi yakınlarında meydana geldi. Okan Yalçın yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Resul Kayabaşı'nın (32) kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar Enes Abay (22) ile diğer araç sürücüsü Resul Kayabaşı ile yanındaki Emre Demircan (33) ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yol ve dava arkadaşımız, Güzelyurt İlçesi Gençlik Kolları Başkanımız Okan Yalçın'ı geçirmiş olduğu trafik kazasında kaybettik. Biz onun gayretine, mücadelesine şahidiz, Rabbim mekanını cennet, makamını Âli eylesin" denildi.