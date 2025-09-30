Aksaray’da feci kaza! Alkollü sürücünün aracı takla attı: 1 ölü

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. İsmail Duru yönetimindeki 68 HK 410 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada sürücü İsmail Duru yaralandı, yanında bulunan Erhan Evgin öldü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde yaralanan sürücü Duru'nun ehliyetsiz ve 0.98 promil alkollü olduğunu saptandı.