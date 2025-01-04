Aksaray’da feci kaza: Aracın altında metrelerce sürüklenerek can verdi!

Jandarma ve polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen ceset, cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.