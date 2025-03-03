Aksaray’da iftara yemek yetiştirmeye çalışıyordu: Yüksek yanan ocak yangın çıkarttı!

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangını gören mahalle sakinlerinden Fatma K., "Yan komşum yemek yapıyordu. Yemeğin yanında perde gibi bir şey varmış. O da tutuşunca cam patlamış" dedi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.