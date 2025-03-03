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Giriş Tarihi: 3.3.2025 21:25

Aksaray’da iftara yemek yetiştirmeye çalışıyordu: Yüksek yanan ocak yangın çıkarttı!

Aksaray'da 3 katlı apartmanın 2. katında meydana gelen olayda, iftara yemek yetiştirmeye çalışan bir kadın odaya doğru geçerken yüksek seviyede yanan ocak perdeyi tutuşturdu. Yangına müdahale etmeye çalışan kadın ayağından ve elinden yaralanırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

İHA
Aksaray’da iftara yemek yetiştirmeye çalışıyordu: Yüksek yanan ocak yangın çıkarttı!

Yangın, Aksaray'da bulunan 3 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yemeği iftara yetiştirmeye çalışan yabancı uyruklu Farnezi Ö. (26), ocakta aceleyle yemek yapmaya başladı.

Kadın yemeği ocağa koyup diğer odaya geçerken, yüksek seviyede yanan ocaktaki alevler yemen ocağın üzerinde bulunan perdeyi tutuşturdu. Tül perde alev alarak yanmaya başlarken, güneşlik perde de tutuşunca alevler daha da yükseldi.

Yangını fark edince müdahale eden kadın, ayağından ve elinden yanarak yaralandı. Perdenin yanmasıyla mutfağın camı büyük bir gürültüyle patlarken, yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangını gören mahalle sakinlerinden Fatma K., "Yan komşum yemek yapıyordu. Yemeğin yanında perde gibi bir şey varmış. O da tutuşunca cam patlamış" dedi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Aksaray’da iftara yemek yetiştirmeye çalışıyordu: Yüksek yanan ocak yangın çıkarttı!
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