Aksaray’da korkunç ölüm: Yanarak can verdi!

Yangın vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, eşiyle birlikte evde yaşadığı öğrenilen Yeter Temel (51) feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.