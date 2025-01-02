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Giriş Tarihi: 2.1.2025 19:38

Aksaray’da korkunç ölüm: Yanarak can verdi!

Aksaray'da meydana gelen feci olayda müstakil evde çıkan yangında 51 yaşındaki Yeter Temel yanarak can verdi.

İHA
Aksaray’da korkunç ölüm: Yanarak can verdi!

Yangın, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Seyit Mehmet Temel'e (60) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Müstakil evin mutfak kısmında çıkan yangında ev kısa sürede alevler içinde kalırken dumanları fark eden mahallesi sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yangın vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, eşiyle birlikte evde yaşadığı öğrenilen Yeter Temel (51) feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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Aksaray’da korkunç ölüm: Yanarak can verdi!
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