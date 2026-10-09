Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da otomobil, otoyol gişelerinin bariyerine çarptı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 09.10.2026 22:03

Aksaray'da otomobil, otoyol gişelerinin bariyerine çarptı: 1 ölü

Aksaray’da kontrolden çıkıp otoyol gişelerinin beton bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü Murat Furkan Kaynak (24), hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA
Aksaray’da otomobil, otoyol gişelerinin bariyerine çarptı: 1 ölü
  • ABONE OL

Kaza, saat 14.00 sıralarında Niğde –Ankara Otoyolu Ortaköy gişelerinde meydana geldi. Murat Furkan Kaynak, yönetimindeki 07 LMY 09 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp otoyol gişelerindeki beton bariyere çarptı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içinde sıkışan sürücü Kaynak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Murat Furkan Kaynak'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#AKSARAY #NİĞDE
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray'da otomobil, otoyol gişelerinin bariyerine çarptı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA