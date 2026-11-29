TUTUKLANDI!

Necati Doğanay, Yeşildal'ın cansız bedeninin içinde olduğu otomobille polis merkezine gidip teslim oldu. Doğanay, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Rabia Yeşildal'ın cesedi ise incelemenin ardından Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yeşildal, dün Karkın köyünde toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Necati Doğanay ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör