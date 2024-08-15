Aksaray’da servis aracı faciası! 2 yaşındaki Damla ve anneannesi öldü midibüsün altında can verdi

Aksaray'ın Cumhuriyet Mahallesi TOKİ 5. Etapta akşam saatlerinde Çapan M. (65) idaresindeki servis midibüsü geri manevra yaparken 61 yaşındaki Selver Karataş ile 2 yaşındaki torunu Damla Yağmur'a çarptı. Araç altında kalan anneanne ve torunu ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu küçük Damla'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Durumu ağır olan anneanne de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Midibüs sürücüsü gözlatına alınıp, emniyete götürüldü.