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Giriş Tarihi: 15.8.2024 20:53 Son Güncelleme: 15.8.2024 21:18

Aksaray’da servis aracı faciası! 2 yaşındaki Damla ve anneannesi öldü midibüsün altında can verdi

Aksaray’da geri manevra yapan servis midibüsünün altında kalan 2 yaşındaki Damla Yağmur ve anneannesi hayatını kaybetti.

Kaan ATALAY
Aksaray’da servis aracı faciası! 2 yaşındaki Damla ve anneannesi öldü midibüsün altında can verdi

Aksaray'ın Cumhuriyet Mahallesi TOKİ 5. Etapta akşam saatlerinde Çapan M. (65) idaresindeki servis midibüsü geri manevra yaparken 61 yaşındaki Selver Karataş ile 2 yaşındaki torunu Damla Yağmur'a çarptı. Araç altında kalan anneanne ve torunu ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu küçük Damla'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Durumu ağır olan anneanne de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Midibüs sürücüsü gözlatına alınıp, emniyete götürüldü.

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Aksaray’da servis aracı faciası! 2 yaşındaki Damla ve anneannesi öldü midibüsün altında can verdi
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