Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 3.12.2023 00:10 Son Güncelleme: 3.12.2023 00:17

Aksaray’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da sokakta tartıştığı husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Kaan Karacaoğlu (41) hayatını kaybetti, Onur Kandemir (38) ise yaralandı. Polis şüpheli Abdullah D.’yi gözaltına aldı.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Aksaray’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Fatih Mahallesi 4184 sokakta meydana geldi. Abdullah D., sokakta karşılaştığı husumetlisi Kaan Karacaoğlu ve Onur Kandemir'in üzerine tüfeklet ateş açıp, vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kaan Karacaoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Onur Kandemir'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis kaçan şüpheli Abdullah D'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim! İlk tanıtım yayınlandı: Yer yerinden oynayacak
Esenyurt'ta çocuğuyla yürüyen kadını taciz etmişti: O sapık hakkında yeni gelişme
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
‘Siz önce aç karnınızı doyurun’
Başkan Erdoğan BAE dönüşü soruları yanıtladı! 2 devletli çözüm vurgusu: Avrupa da bizim savunduğumuz tezleri sahiplendi!
PKK sempatizanı Fincancı başkanlıktan alındı
Son dakika haberleri: Galatasaray geç açıldı, 2 golle kazandı! Aslan, maç fazlasıyla lider oldu…
PKK, FETÖ, LGBT skandalları sonrası şimdi de pedofili rezaleti: Ekşi Sözlük neden hala açık?
O karedeki tek Selanikli Atatürk, o da...
Akşener’in liderlik sınavı, Özel’in tarzı ve Atatürkçülük
ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA