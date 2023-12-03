Aksaray’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Fatih Mahallesi 4184 sokakta meydana geldi. Abdullah D., sokakta karşılaştığı husumetlisi Kaan Karacaoğlu ve Onur Kandemir'in üzerine tüfeklet ateş açıp, vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kaan Karacaoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Onur Kandemir'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis kaçan şüpheli Abdullah D'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.