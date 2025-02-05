Akseki-Seydişehir karayolu yoğun kar sebebiyle tırların geçişine kapatıldı

Akseki ilçesi Yarpuz Mahallesi'nden başlayan ve Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar devam eden kar yağışı, tipi etkisini arttırdı. Akseki-Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise buzlanma, fırtına ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü bildirildi. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü bölgede, buzlanma ve tipi nedeni ile güvenlik açısından Akseki-Seydişehir arası tır ve çekicilere kapatıldı. Akseki ve Seydişehir Bölge trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Karayolları Alacabel ekipleri buzlanma ve tipi olan bölgede çok sayıda iş makineleri ile tuzlama çalışmaları sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığının yer yer 15-20 santime kadar yükseldiği bildirildi.