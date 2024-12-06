Aktaş’a veda yemeği verildi

İstanbul Valiliği, yaş haddinden emekli olan ve görevi yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a devreden Zafer Aktaş için veda yemeği düzenledi. İstanbul Valiliği tarafından organize edilen ve İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğindeki veda yemeği Bahçelievler Pullman Hotel'de yapıldı. Dört yılı aşkın süredir İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Zafer Aktaş ekibiyle vedalaştı. Davete İstanbul Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İlçe Kaymakamları, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milletvekilleri, Zafer Aktaş'ın birlikte çalıştığı mesai arkadaşları ve iş ve sanat dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve Zafer Aktaş davette konuşma yaptı. Davut Gül "Gece 03.00'ten önce uyuduğu olmamıştır. Daha geç olmuştur fakat öncesi olmamıştır. Fedakarca çalışmaları için teşekkür ederim" derken, mesleki hayatını özetleyen Zafer Aktaş da "Yol arkadaşlarım" diye hitap ettiği mesai arkadaşlarına şükranlarını belirterek teşekkür etti.