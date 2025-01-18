CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar: Koruma ve şoförünün maaşı... O ihbara SABAH ulaştı!

BAŞKA KİMSENİN ÜRETMEDİĞİ ARACI ŞARTNAMEYE YAZDILAR

İhalelerde yapılan usulsüzlüklerle ilgili de bilgilere yer verilen ihbara göre Aziz İhsan Aktaş, önce anlaşılan belediyelere gidip rüşvet veriyordu. İhaleler pazarlık usulü ile alındıktan sonra kendilerine göre teknik şartname ve ihale şartnamesi hazırlanıyordu. Bu şartnamelerden bir tanesine kendi malları olarak 'Buharlı basınçlı Cami yıkama aracı'ydı. Şartnameye eklenen bu araç Baki Nugay'ın sahibi olduğu Kırlangıç ve Temarob firması tarafından üretilen bir araçtı. Bu aracı başka kimse üretmediği için ihaleler kendi şirketlerine gidiyordu.

MALİYET HESAPLAMALARINI KENDİLERİ YAPIYORDU

Yaklaşık maliyet hesaplamaları da kendi çalışanları tarafından bir mail sistemi üzerinden hazırlanıp belediyelerdeki ilgili çalışanlara mail şifreleri verilerek, o mailden bütün maliyet ve teknik şartnameler alınarak Kamu İhale Kurumu (KİK) verilerine yükleniyordu. Tüm hazırlıklar kendileri tarafından yapılarak belediye çalışanlarına verilirken, ihalelere genellikle Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden çıkılıyordu.