CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar: Koruma ve şoförünün maaşı... O ihbara SABAH ulaştı!

İstanbul'da, CHP'li belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleler alan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmanın başlamasını sağlayan ihbara SABAH ulaştı. Soruşturma dosyasına giren 25 Ekim tarihli ihbarda, belediyelerden aldığı milyonlarca liralık ihaleler karşılığında rüşvet verdiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı suç örgütünün ihaleleri alabilmek için çevirdiği dolaplar deşifre edildi.
İhbara göre, 2016 yılında Aktaş'a bağlı olan Barka şirketinin yetkilisi Baki Nugay firma hisselerini 3'üncü bir kişiye satmak istedi. Aziz İhsan Aktaş'la ortaklıkları bu süreçte başladı. Benzin istasyonu bayilikleri bulunan Aziz İhsan Aktaş ile birlikte 2017 sonrasında mazot kaçakçılığı ile elde edilen kara paranın aklanması için araç kiralama ihalesi işlerine girerek ortaklık kurdu. Firmaların tamamı, mazot ve 3'üncü kişilerden aldığı faturalar ile firmalar KDV ve kurumlar vergisini ödemedi. Bu sistemden elde edilen paralar şirket yetkilisi üzerinden şirketlerden çekildi.
BAŞKA KİMSENİN ÜRETMEDİĞİ ARACI ŞARTNAMEYE YAZDILAR
İhalelerde yapılan usulsüzlüklerle ilgili de bilgilere yer verilen ihbara göre Aziz İhsan Aktaş, önce anlaşılan belediyelere gidip rüşvet veriyordu. İhaleler pazarlık usulü ile alındıktan sonra kendilerine göre teknik şartname ve ihale şartnamesi hazırlanıyordu. Bu şartnamelerden bir tanesine kendi malları olarak 'Buharlı basınçlı Cami yıkama aracı'ydı. Şartnameye eklenen bu araç Baki Nugay'ın sahibi olduğu Kırlangıç ve Temarob firması tarafından üretilen bir araçtı. Bu aracı başka kimse üretmediği için ihaleler kendi şirketlerine gidiyordu.
MALİYET HESAPLAMALARINI KENDİLERİ YAPIYORDU
Yaklaşık maliyet hesaplamaları da kendi çalışanları tarafından bir mail sistemi üzerinden hazırlanıp belediyelerdeki ilgili çalışanlara mail şifreleri verilerek, o mailden bütün maliyet ve teknik şartnameler alınarak Kamu İhale Kurumu (KİK) verilerine yükleniyordu. Tüm hazırlıklar kendileri tarafından yapılarak belediye çalışanlarına verilirken, ihalelere genellikle Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden çıkılıyordu.
TÜM İLİŞKİLERİ AKTAŞ YÖNETİYORDU
İhbarda özellikle Aziz İhsan Aktaş, kamu kurumlarındaki tüm ilişkileri yöneten kişi olduğu, rüşvetleri kendi aracılığı ile dağıttığı, işleri bağlayan ve tüm kamu ve özel sektördeki ikili ilişkileri yöneten kişi olarak tarif edildi. Rüşveti veren kişilerden bir tanesi Hamit Ünal'dı. Barka ve Vekontek şirketlerini eski sahibi olan Ünal, usulsüz banka işlemleri nedeniyle MASAK incelemesine takıldı. Hesapları dondurulan Ünal, incelemeye takılmamak için yurt dışı hesabı kullanmaya başladı. Ünal'ın hesaplarından çekim yapılan günlerde çekilen para, Aziz İhsan Aktaş tarafından ihale alınan kurumlara rüşvet olarak dağıtılıyordu.
İHALE BİLGİLERİ MUTLU'DAN
Mustafa Mutlu ise, ihale danışmanı olarak suç örgütünde önemli bir konuma sahip isim olarak ön plana çıkıyor. Tüm ihale bilgilerinin, yaklaşık maliyetleri grup firmalarına aktaran ve ihalelerin alınmasını sağlayan kişiydi.
RÜŞVET PARALARI BÜYÜKGÜZEL'DE
Mehmet Büyükgüzel ise tüm yazılı kayıtlara sahip kişiydi. Aktaş dışında, belediyede kimlere, nerelere, hangi zamanlarda rüşvet götürüldüğünü bilen, bunların hesaplarını tutan ve bilgisayar ve flash belleğinde tüm detayları tutan bir isimdi. Şirketteki tüm hesapları, bilgileri, para hareketleri ve merkez kasa ödemelerini takip eden kişiydi. Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi Erdoğan Aktaş ise İç Kale şirketinin müdürüydü. Tüm para, havale işlemleri Doğan Aktaş tarafından yapılıyordu. Bu şirketten kendi hesaplarına para gönderip rüşveti dağıttığı iddia edildi.
AKTAŞ KORUMASI VE ŞOFÖRÜ BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEN SGK'LI YAPTI
İhbar dilekçesine göre Aziz İhsan Aktaş'ın korumalığını yapan Mehmet Ertaç Aydın ve şoförlüğünü yapan Müslüm Koçer'in aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi'nde SGK'lı çalışan olarak göründükleri ortaya çıktı. Bunu gerçekleştirense suç örgütünün üyelerinden Mustafa Us'tu. Us, Aktaş'a ait şirketin personel genel müdürüydü. Firmadaki çalışanların takibini yapan Us, firmada çalışıp da belediyelerde çalışıyormuş gibi gösterilen şahısların tüm isimlerini biliyordu. Kendi çalışanlarını, belediyede çalışan gibi SGK'lı yaptırıp oradan maaş almasını sağlıyordu.
ARAÇ YOK AMA ÇALIŞIR GÖSTERDİLER
Aktaş'a ait firmalar tarafından, belediyelerdeki araç kiralama hizmetlerinde bazı araçlar olmamasına rağmen sadece ruhsat gösterilerek hakkedişleri tam yapıldı. Bazı araçlar hiç çalışmamasına rağmen tüm ay çalışır gösterilerek hakkedişlere eklendi. Bazı araçlar ise tek vardiya çalışmasına rağmen çift vardiya çalışmış gibi gösterildi. Araçlara GPRS takılı olmasına rağmen gerçek kayıtlar belediyelere sunulmadı.