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Giriş Tarihi: 10.11.2021 22:04

Akü hırsızları yakalandı!

ABBAS ÇAKAR
Akü hırsızları yakalandı!

Kocaeli Derince İlçesinde 3 ayrı aracın farklı noktalarda akülerini çaldıkları tespit dilen  2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 05 Kasım 2011 günü Derince İlçesinde, 3 farklı noktada park halinde bulunan araçlar ait akülerin çalınması ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu, olayı E.S ve O.Ş isimli kişilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayın zanlıların polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 zanlı, tamamlanan işlemleri sonucu sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.

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Akü hırsızları yakalandı!
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